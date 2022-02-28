Сосо Павлиашвили рассказал, почему его роман с Ириной Понаровской подошел к концу

Эстрадный исполнитель и композитор Сосо Павлиашвили рассказал, почему завершился его роман с Ириной Понаровской. Об этом сообщило РИА ФАН.

Как подчеркнул исполнитель, он все еще испытывает теплые чувства по отношению к бывшей возлюбленной. Он и сейчас поддерживает со своей коллегой дружеские отношения.

«Ирина — аристократка. Мы здороваемся, почему нет?! Мы создали свое, потом Ирочка пошла своей дорогой, я — своей», — объяснил расставание музыкант.