Сосо Павлиашвили рассказал об отношениях нынешней жены и бывшей супруги

Сосо Павлиашвили дважды состоял в браке. Его первой избранницей стала Нино Учанейшвили. Сейчас его супругой является Ирина Патлах. В ходе фестиваля «Славянский базар в Витебске» Сосо рассказал о том, какие отношения его связывают с бывшей супругой, и как общаются между собой Ирина и Нино. Об этом сообщили «Дни.ру».

По словам Павлиашвили, несмотря на развод, они с Нино остаются близкими людьми и одной семьей. Музыкант заявил, что бывших супругов связывает общий ребенок.

«Нас объединяет и взаимное уважение друг к другу, и наш общий сын Леван. Мы постоянно общаемся, созваниваемся, а во время самоизоляции даже жили все вместе — Нино приехала из Тбилиси, границы закрыли и она на несколько месяцев осталась с нами», — рассказал музыкант.

Он отметил, что бывшую и нынешнюю жену связывают дружеские отношения. Он назвал их родными людьми и отметил, что развод с Нино произошел не из-за Иры. По его словам, на момент развода девушка была еще ребенком.

«Расстались же мы с Нино потому, что я постоянно был на гастролях, а она жила в Тбилиси. Так что хочу поставить точку в этих разговоров — я увел Иру, а не она меня!» — пояснил музыкант.