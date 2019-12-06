Сосо Павлиашвили посоветовал Паулсу поблагодарить Бога за фанатов

Знаменитости по-разному относятся к поклонникам. Композитор Раймонд Паулс признался, что считает россиян довольно навязчивыми. Его коллега и эстрадный певец Сосо Павлиашвили рассказал «360» о бесконечной благодарности своим фанатам.

Композитор заметил, что навязчивость людей — это характер. Необязательно быть зрителем, чтобы вести себя подобным образом. Однако артисту нельзя недооценивать любителей его творчества.

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«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили.

Он добавил, что безгранично благодарен всем, кто ценит его музыку и его как человека, дарит цветы.

«Это не самые богатые люди, которые дарят цветы, поэтому я это берегу десятикратно», — отметил Сосо Павлиашвили.

Музыкант не исключил, что Паулс может придерживаться другого мнения, и не стал его осуждать.

Солистка «А-Студио» Кэти Топурия считает, что излишнее внимание к известным людям, в том числе и артистам, — издержки профессии, к которым стоило бы привыкнуть.