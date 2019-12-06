Сосо Павлиашвили посоветовал Паулсу поблагодарить Бога за фанатов
Композитор заметил, что навязчивость людей — это характер. Необязательно быть зрителем, чтобы вести себя подобным образом. Однако артисту нельзя недооценивать любителей его творчества.
Издержки профессии: солистка «А-Студио» посоветовала Паулсу ценить любовь зрителейПодробнее
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили.
Он добавил, что безгранично благодарен всем, кто ценит его музыку и его как человека, дарит цветы.
«Это не самые богатые люди, которые дарят цветы, поэтому я это берегу десятикратно», — отметил Сосо Павлиашвили.
Музыкант не исключил, что Паулс может придерживаться другого мнения, и не стал его осуждать.
Солистка «А-Студио» Кэти Топурия считает, что излишнее внимание к известным людям, в том числе и артистам, — издержки профессии, к которым стоило бы привыкнуть.