Соседская собака напала на вдову режиссера Александрова во время прогулки

Вдова режиссера Александра Александрова Алла рассказала, что она и ее пес подверглись нападению соседской собаки. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным ИА Nation News, она выгуливала свою собаку, когда на них напала соседская. Она подбежала вцепилась зубами ее питомца. Александровой пришлось буквально отбиваться от животного.

«Я пыталась оттолкнуть пса, стала лупить алабая по голове, но он вообще никак не реагировал. Тогда я сообразила, что нужно бить по глазам. Только после нескольких ударов он ослабил хватку и выпустил Макса из пасти», — рассказала женщина.

Псу понадобилась помощь врачей. Соседи отрицают, что их собака могла напасть на кого-то.