Соседов раскритиковал родителей, которые дают детям необычные имена

Последнее время модно называть детей необычными именами, в том числе и среди звезд российской эстрады. Однако не все поддерживают новоиспеченных родителей в этом вопросе. Например, российский музыкальный критик Сергей Соседов называет такие поступки «выпендрежем», написал News.ru.

Соседов считает, что это стало модным еще во времена СССР, когда девочек называли Виленой, Октябриной и Даздрапермой. При этом если бы музыкальному критику довелось быть паспортистом, он ни за что не стал бы регистрировать подобные имена, ведь, по его словам, это может отразиться на судьбе человека.

Соседов подчеркнул, что иногда сочетаемость такого имени с обычной фамилией звучит не очень красиво или даже глупо. В качестве примера он рассказал про поэтессу Анну Ахматову и молодого поэта Альберта Богоявленского. Тогда Ахматова заявила, что даже не станет читать его стихи, потому что западное имя Альберт не может сочетаться со старославянской церковной фамилией Богоявленский.

Критик заключил, что перед тем, как давать разрешение для родителей регистрировать экзотическое имя ребенка, нужно созывать специальную комиссию. Нельзя допустить издевательств над подрастающим поколением.