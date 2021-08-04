Соседов пожаловался на проблемы с ногой

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что из-за проблем с ногой не может встать. О проблемах с ногой он рассказал в беседе с РИА ФАН.

«У меня сейчас нога в гипсе, мне люди звонят, выражают поддержку, пишут письма, кто-то хочет прийти ко мне домой, навестить меня. Я то сижу, то лежу. Ходить на костылях — мне тяжело», — рассказал критик.

Соседов не назвал причину травмы. При этом мужчина выразил благодарность друзьям и поклонникам. Он рассказал, что к нему приходят разные люди с целью помочь, а также пишут поддерживающие сообщения в социальных сетях.