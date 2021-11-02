Соседов порадовался уходу Боякова из МХАТ имени Горького

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «Дни.ру» порадовался уходу режиссера Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя МХАТ имени Горького. По его мнению, Бояков не подходил на эту должность.

Соседов заявил, что ему не нравится, что Бояков хотел сделать МХАТ современным театром.

«А нужны ли нам в таком количестве „современные“ театры? — задает риторический вопрос Соседов. — Не слишком ли их много? Театров, где одна сплошная „модная“ провокация и профанация? А я, например, не хочу никаких „современных“ театров! Я хочу старый классический русский театр со старой театральной школой и культурой», — сказал он.

Критик также отметил, что руководство театра должно ориентироваться на вкусы бывшего художественного руководителя Татьяны Дорониной.

«Понятно, что она уже никогда не вернется к руководству. Но это не значит, что в театре, где еще живет ее дух, можно творить все, что взбредет в голову. Они все обязательно должны оглядываться: а что скажет Доронина, понравится ли ей это? То есть пока жива Доронина, они должны без конца о ней думать и на нее проецировать каждую свою мысль», — считает Соседов.