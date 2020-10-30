Соседов пообещал судиться с Первым каналом из-за «Голоса»

«Ой, да пускай судятся! Почту за честь!» — заявил Садальский.

Соседов тоже отреагировал на скандал с шоу «Голос»: «Это полный абсурд! Я не имею права высказывать свое мнение? Они совсем оборзели?».

Он посоветовал руководству Первого канала ознакомиться с Конституцией, которая провозглашает свободу слова. Соседов недавно поддержал инициативу депутата из Ульяновска закрыть шоу «Голос» из-за нечестного судейства и подтасовки голосов.

«Мы не знаем, каким образом подсчитывают голоса на этом шоу, если их, конечно, подсчитывают! Мы вправе не верить шоу „Голос“», — отметил он.

Соседов готов выступить в суде и повторить сказанное, написал сайт «Утро.ру». Директор Первого канала Константин Эрнст и его коллега, телепродюсер Юрий Аксюта, «господом Богом не являются», отметил он. По этой причине критик не собирается верить на слово в справедливость принимаемых в шоу решений.

Ранее Первый канал начал готовить судебный иск против Станислава Садальского, Сергея Соседова и политика Максима Сурайкина. Причина — их критика в адрес музыкального шоу «Голос», которую организаторы программы посчитали клеветой. Звездный адвокат Сергей Жорин назвал ситуацию деликатной и пожелал сторонам скорейшего примирения.