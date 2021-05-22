Соседов назвал причину развода Пугачевой и Киркорова

Музыкальной критик Сергей Соседов рассказал, что почему Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

По данным ИА «Невские новости», Соседов рассказал, что у них изначально были плохие отношения и ни о какой любви не шло и речи. Он добавил, что счастливую семейную жизнь они демонстрировали только на публике.

Также Соседов добавил, что Киркорову явно надоели вопросы журналистов об отношениях с Пугачевой, которые задаются до сих пор.

«Пугачева всем надоела, как собака. Она надоела не только Киркорову, но и мне, словно горькая редька», — заключил он.