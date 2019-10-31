  • Соседка Андрея Губина рассказала о личных драмах певца

    31 октября 2019, 20:25

    Ирина Нагайникова

    Соседка певца Андрея Губина Екатерина объяснила, почему артист не появляется на публике, сообщило ИА Nation News со ссылкой на StarHit.

    Поклонники певца остались разочарованы, что он не выступил в честь своего 45-летия и не отреагировал на поздравления. Недавно популярный певец превратился в затворника.

    Екатерина много лет знакома со знаменитым соседом. По ее мнению, его подкосила смерть родителей с разницей в пять лет и диагноз правосторонней прозопалгии лица, из-за которой он испытывает сильнейшие боли.

    По словам соседки, дома Губин появляется редко и ведет в основном ночной образ жизни. Она указала, что некоторое время певец жил в Уфе, а также часто летает отдохнуть в Таиланд.

    По сообщению сайта Ura.ru, Андрей Губин признался, что врачи не смогли излечить его заболевание. Он выразил надежду, что однажды сможет снова заниматься музыкой.