Соседка Андрея Губина рассказала о личных драмах певца

Поклонники певца остались разочарованы, что он не выступил в честь своего 45-летия и не отреагировал на поздравления. Недавно популярный певец превратился в затворника.

Екатерина много лет знакома со знаменитым соседом. По ее мнению, его подкосила смерть родителей с разницей в пять лет и диагноз правосторонней прозопалгии лица, из-за которой он испытывает сильнейшие боли.

По словам соседки, дома Губин появляется редко и ведет в основном ночной образ жизни. Она указала, что некоторое время певец жил в Уфе, а также часто летает отдохнуть в Таиланд.

По сообщению сайта Ura.ru, Андрей Губин признался, что врачи не смогли излечить его заболевание. Он выразил надежду, что однажды сможет снова заниматься музыкой.