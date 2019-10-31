Соседка Андрея Губина рассказала о личных драмах певца
Соседка певца Андрея Губина Екатерина объяснила, почему артист не появляется на публике, сообщило ИА Nation News со ссылкой на StarHit.
Поклонники певца остались разочарованы, что он не выступил в честь своего 45-летия и не отреагировал на поздравления. Недавно популярный певец превратился в затворника.
Екатерина много лет знакома со знаменитым соседом. По ее мнению, его подкосила смерть родителей с разницей в пять лет и диагноз правосторонней прозопалгии лица, из-за которой он испытывает сильнейшие боли.
По словам соседки, дома Губин появляется редко и ведет в основном ночной образ жизни. Она указала, что некоторое время певец жил в Уфе, а также часто летает отдохнуть в Таиланд.
По сообщению сайта Ura.ru, Андрей Губин признался, что врачи не смогли излечить его заболевание. Он выразил надежду, что однажды сможет снова заниматься музыкой.