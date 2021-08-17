Соседи рассказали свою версию происшествия с сыном Стаса Пьехи

Жители элитного коттеджного комплекса под Петербургом рассказали свою версию «нападения» на сына певца Стаса Пьехи. По их словам, разбирательства вокруг инцидента могут быть вызваны обычным звездным хайпом. Об этом сообщил «Питер ТВ».

Конфликт произошел на территории комплекса в Рощино 18 июля 2021 года. В соцсети попало видео, на котором Ирина Безбородова признает вину в нападении на сына Пьехи. Однако пользователи Сети усомнились в правдивости ролика. Некоторые заметили, что начало видео было обрезано. Также по записям камер видеонаблюдения было установлено, что сразу после поломки бассейна мальчика никто не трогал. О том, что на самом деле происходило в тот день, рассказали жители соседних домов.

По словам хозяйки одного из коттеджей Елены Васильевой, семья Горчаковых приезжает в Рощино второй год подряд. Каждый такой приезд не обходится без инцидентов с участием ребенка. Например, Пьеха-младший без спроса проникал на стройку. Просьбы и выговоры о том, что здесь находится запрещено, не помогали. Мать мальчика игнорировала предупреждения, сообщая, что «ребенок звездный, ему замечания делать бесполезно».

Еще одна соседка Елена Китаева рассказала, что Петя Пьеха кидал камни в ее внучку Василису и несколько раз бил девочку шлангом от бассейна. Когда он взялся за кочергу от мангала, бабушка запретила общение.

Но больше всего соседей смутил тот факт, что Петя Пьеха начал проникать в другие дома без всякого разрешения. Очевидцы уверены, что именно очередная попытка залезть в чужой дом закончилась для конфликтом с Ириной Безбородовой. Женщина рассказывала, что застала мальчика выходящим из домика, где спал ее грудной ребенок.

«Если бы к моему ребенку спящему, годовалому ворвался Петя Пьеха со словами „я хочу убить“, как это бывает у него… я не знаю, как бы я поступила. Но она его не била. Она его дернула за руку, он упал на колени. Травм там никаких не было, все остальное — раздуто из ничего», — добавила соседка Китаева.