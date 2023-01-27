Знаменитости 27 января 2023, 22:32 «Сосед кричит, что я предатель Родины». Дмитрий Назаров написал провокационную песню Актер Дмитрий Назаров написал песню о предательстве родины РИА «Новости»

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Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров написал очередную песню. Композицию под названием «Боль одна» он опубликовал на YouTube-канале. Артист спел, аккомпанируя себе на гитаре.

В песне он отметил, что внешне все порядке, но «в душе покоя нет». В треке артист спел про то, что все в стране желают славы, от чего держава якобы идет набекрень.

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Назаров между строк заявил, что его называют предателем своей родины, но потом извиняются за сказанное.

«Мне сосед кричит, что я предатель Родины. А пьянея, говорит, что все не так. Что напрасно поле жизни было пройдено. А проспавшись, вновь хрипит, что я дурак», — пропел артист.

Назарова вместе с супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова. Причиной стали нелестные высказывания о спецоперации. Перед увольнением художественный руководитель театра Константин Хабенский провел встречу с актером и пытался «вразумить» его. Но спустя время худрук разорвал с Назаровым трудовой контракт. После скандального ухода из театра артист стал хамить поклонникам.