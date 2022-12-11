Знаменитости 11 декабря 2022, 15:41 «Сорвали концерт». Певца Данко выдворили из Молдавии из-за пророссийской позиции Задержанный в аэропорту Кишинева певец Данко извинился перед фанатами за сорванный концерт РИА «Новости»

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Певца Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) не пустили на собственный концерт в Кишиневе и на два дня задержали в аэропорту. Исполнитель записал видео с извинениями, сообщил сайт kp.ru.

Как рассказала жена артиста Мария Силуянова, Данко должен был выступать в Кишиневе 9 декабря. Дорога туда была сложной: двое суток на поезде ехать из Крыма в Москву, затем полет в Ереван и оттуда — прямым авиарейсом в столицу Молдавии.

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Но в аэропорту Кишинева Александра Фадеева задержали сотрудники погранслужбы.

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По словам супруги исполнителя, ему запретили въезд в страну по политическим причинам: из-за поддержки России — проживания в Крыму и поездок в Донбасс.

Певца задержали в аэропорту на два дня. Местные власти уверяли, что у них нет возможности отправить Данко раньше.

«Думаю, что когда-нибудь мы с вами встретимся. Ребятушки, простите, что так вышло. Вы тут ни при чем», — отметил Данко видеообращение к поклонникам в Молдавии.

В мае появилась информация, что певицу Наргиз не пустили в Россию. Представители линейного МВД назвали данные о задержании артистки несоответствующими действительности.