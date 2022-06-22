Соратник Пьера Нарцисса поделился воспоминаниями о музыканте

Певец и музыкант Пьер Нарцисс скончался в Москве 22 июня — у него остановилось сердце после перенесенной операции на почки. Алексей Яшин, солист группы Casual и президент футбольного клуба «Артист» — команды из звезд шоу-бизнеса, поделился с kp.ru воспоминаниями о музыканте, с которым они вместе играли в футбол.

«Очень хороший человек был, открытый, добрый. Много турниров вместе сыграли. Я с его передач забил много голов, а он — с моих. Помню ездили в Красноармейск играть с женской сборной России по футболу. Мы вели 3:0 — я забил и Пьер. Хотели, чтобы девчонки не расстроились, сравняли счет. Они нам два мяча только смогли забить», — вспоминает Яшин.

Он рассказал, что Нарцисс очень горел футболом — это была его вторая страсть после музыки. Нарцисса многие знаю как исполнителя песни «Шоколадный заяц», которую он пел во времена участия в «Фабрике звезд». По словам Яшина, это прозвище приклеилось к музыканту, но он никогда не него не обижался.

«Мы его так называли, он не обижался! Всегда пели этот трек в раздевалке, подкалывали его», — сказал Яшин.