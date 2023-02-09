Знаменитости 09 февраля 2023, 19:49 Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс стал больше уважать Путина Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Владимира Путина РИА «Новости»

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Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался, что изменил свое мнение о российском президенте Владимире Путине в лучшую сторону. В беседе с газетой The Telegraph он предположил, что возможно несправедливо раньше называл главу государства гангстером.

Музыкант стал слушать подкаст The Duran, где ведущие комментировали международные новости «с позиции политического реализма». После этого Уотерс начал больше уважать Путина.

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«Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России», — сказал британский рокер.

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Уотерс накануне выступил на заседании Совбеза ООН. Музыкант призвал президента США Джо Байдена, представителя киевского режима Владимира Зеленского и Путина договориться о перемирии на Украине.

Сооснователь Pink Floyd неоднократно выступал против американской гегемонии. Он выражал мнение, что именно Соединенные Штаты стали зачинщиками событий на Украине. Музыкант уверял, что конфликт можно было предотвратить еще в 2007 году. Но американцы по сей день продолжают финансировать киевский режим.