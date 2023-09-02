Важное 02 сентября 2023, 21:12 Сообщение о смерти актера Янина назвали врачебной ошибкой Жена актера Янина опровергла смерть мужа РАМТ

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Актер Алексей Янин жив, но находится в коме в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в социальной сети написала его супруга Дарья Клюшникова. Она пояснила, что врачи института имени Склифосовского ошиблись, когда сообщили о его смерти.

«Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ имени Склифосовского оказалась ошибкой», — написала супруга актера.

Она добавила, что Алексей находится крайне тяжелом состоянии, в коме, в реанимации, но он жив.

Российский молодежный театр сообщал, что Алексей Янин последние годы боролся с последствиями тяжелого инсульта. По данным СМИ, с 2015 года после перенесенного приступа и операции на головном мозге актера частично парализовало и он потерял возможность говорить.

Зрителям Алексей Янин знаком по ролям в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Дочки-матери», «Универ», «Клуб» и других.