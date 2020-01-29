29 января 2020, 01:44
Sony опубликовала видео со съемок «Однажды в… Голливуде»
Киностудия Sony выложила на YouTube видео, на котором запечатлели закулисье съемок кинокартины режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Об этом сообщил сайт «Культуромания».
Ролик длительностью 28 минут включает кадры со съемочной площадки и интервью с актерами и режиссером.
Как напомнило РИА ФАН, последняя кинолента Тарантино рассказывает об Америке 1960-х годов, и актере, который не может привыкнуть к изменениям в кинематографе.
Также в фильме уделяется внимание банде Чарльза Мэнсона.
В фильме сыграли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Эмиль Хирш.
Американские кинокритики признали этот фильм лучшим из вышедших в 2019 году.