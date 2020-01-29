Sony опубликовала видео со съемок «Однажды в… Голливуде»

Ролик длительностью 28 минут включает кадры со съемочной площадки и интервью с актерами и режиссером.

Как напомнило РИА ФАН, последняя кинолента Тарантино рассказывает об Америке 1960-х годов, и актере, который не может привыкнуть к изменениям в кинематографе.

Также в фильме уделяется внимание банде Чарльза Мэнсона.

В фильме сыграли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Эмиль Хирш.

Американские кинокритики признали этот фильм лучшим из вышедших в 2019 году.