Соловьев заявил, что телевизионщики на Youtube популярнее блогеров

Журналист Владимир Соловьев считает, что работающие сейчас на Youtube профессиональные телевизионщики популярнее, чем блогеры. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По его словам, блогеры пострадали после того, как «профессионалы вышли на эту площадку».

«Большинство тех, кто сейчас в топах — это люди, которые в прямую имеют или имели отношение к телевидению, к производству контента, что является нашим главным бизнесом», — уверен Соловьев.

Также он уверен, что телевидение еще долго не утратит в России своей популярности.