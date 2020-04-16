Соловьев рассказал, что у него не было конфликта с подчиненными. Как и самих подчиненных

По его словам, это «такая обычная манера общения для привлечения аудитории и внимания» и «внутренние приколы для того, чтобы немножко подраскрутить, в том числе и канал».

«Я нигде не являюсь начальником, так что никого не могу уволить», — уточнил Соловьев.