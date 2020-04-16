16 апреля 2020, 20:53
Соловьев рассказал, что у него не было конфликта с подчиненными. Как и самих подчиненных
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что не было никакого конфликта с подчиненными во время передачи «Соловьев Live» на YouTube, потому что у него нет подчиненных. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, это «такая обычная манера общения для привлечения аудитории и внимания» и «внутренние приколы для того, чтобы немножко подраскрутить, в том числе и канал».
«Я нигде не являюсь начальником, так что никого не могу уволить», — уточнил Соловьев.