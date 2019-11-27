Соловьев обвинил Зеленского в «колоссальной неуверенности»

Такое заявление Соловьев опубликовал на личной странице в Тwittеr и добавил к нему смонтированное видео. В ролике подобрано несколько записей с официальных встреч Зеленского. Журналист обратил внимание на то, что президент Украины и его собеседник часто сидят в одинаковой позе. По мнению Соловьева, такое поведение украинского лидера объясняется его неуверенностью.

«Зеленский так и не может найти себя в роли президента Украины. Испытывает глубочайший психологический дискомфорт поэтому и „зеркалит“ своих высокопоставленных собеседников. Выглядит как театральный этюд. Очевидно, что это свидетельствует о колоссальной неуверенности Зеленского», — прокомментировал видеозапись телеведущий.