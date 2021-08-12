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    12 августа 2021, 11:10

    Соловьев не пришел на утренний эфир своей YouTube-программы

    Полина Гребенщикова

    Владимир Соловьев не явился на утренний эфир своего авторского шоу «Полный контакт» на YouTube. Об этом сообщило Утро.ру.

    Зрители программы Владимира Соловьева «Полный контакт» не смогли дождаться его появления в эфире утром 12 августа. Выпуск прошел в неожиданном формате. После заминки Соловьева подменил ведущий радиостанции «Вести FM», журналист Гия Саралидзе.

    Зрители стали интересоваться, куда делся Соловьев. Позднее оказалось, что журналисту понадобилось уехать в командировку. Куда именно и зачем, остается загадкой. Информация появилась в Telegram-канале ведущего.

    «Где Владимир Соловьев? В короткой командировке», — говорится в сообщении.

    Ранее из программы «Полный контакт» ушла журналистка Анна Шафран. Она вела передачу вместе с Соловьевым на протяжении 12 лет. Свой уход Шафран объяснила разногласиями с Соловьевым по ряду вопросов. Сам ведущий заявил, что Шафран идет на повышение, а он пока будет вести программу один.