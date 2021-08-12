Соловьев не пришел на утренний эфир своей YouTube-программы

Владимир Соловьев не явился на утренний эфир своего авторского шоу «Полный контакт» на YouTube. Об этом сообщило Утро.ру.

Зрители программы Владимира Соловьева «Полный контакт» не смогли дождаться его появления в эфире утром 12 августа. Выпуск прошел в неожиданном формате. После заминки Соловьева подменил ведущий радиостанции «Вести FM», журналист Гия Саралидзе.

Зрители стали интересоваться, куда делся Соловьев. Позднее оказалось, что журналисту понадобилось уехать в командировку. Куда именно и зачем, остается загадкой. Информация появилась в Telegram-канале ведущего.

«Где Владимир Соловьев? В короткой командировке», — говорится в сообщении.

Ранее из программы «Полный контакт» ушла журналистка Анна Шафран. Она вела передачу вместе с Соловьевым на протяжении 12 лет. Свой уход Шафран объяснила разногласиями с Соловьевым по ряду вопросов. Сам ведущий заявил, что Шафран идет на повышение, а он пока будет вести программу один.