Сольный альбом «Белый шум» представил Константин Кинчев

Вышел в свет второй сольный альбом лидера группы «АлисА» Константина Кинчева. Пластинка под названием «Белый шум» содержит 16 песен, которые были написаны в течение двух лет — с 2018 по 2020 год. Об этом рассказало ИА НСН.

Кинчеву в создании альбома помогали многие российские музыкальные деятели. Среди них: Юрий Каспарян, Антон «Симба» Новиков, Гуля Наумова, Сергей «Чиж» Чиграков, Билли Новик и многие другие. Сам певец остался доволен новым творением. На странице в Instagram он написал, что ему этот альбом нравится, «под вискарь так вообще отлично».

Ранее краудфандинговая платформа Planeta.ru объявила проект по сбору средств для выпуска «Белого шума». Кинчеву удалось собрать более 23 миллионов рублей.