Солнцев заподозрил у Бузовой алкоголизм

«Бухая Бузова ведет лобное. Все логично. „Дом-2“ берет новые высоты. Назову это новой нормальностью. Хотя, может, зависимость женщины стала настолько сильна, что лезет в сюжеты. Ничего хорошего тут нет, в любом случае», — заявил экс-участник телестройки.

Напомним, ранее Бузова пришла на съемки передачи «Дом-2», которую она ведет более десяти лет, навеселе. Звезда скандальной телестройки даже не смогла выговорить фамилию своего соведущего, назвав его «Черкарсовым» вместо Черкасова.

Сама знаменитость не стала скрывать своего веселого состояния на съемочной площадке. Как заявила Бузова в «Сторис» в «Инстаграме», она просто «расслабилась» на встрече с подругами и на момент эфира находилась «в прекрасном настроении».

Ольга также напомнила, что она ветеран легендарной телестройки и такие оплошности ей простительны.