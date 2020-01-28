Солнцев заявил, что Ольга Бузова и Давид Манукян провернули аферу в интернете

Недавно певица закрыла свой аккаунт в социальной сети Инстаграм. Просмотреть ее посты теперь могут лишь ее подписчики. За этот промежуток времени количество людей, следящих за знаменитостью, увеличилось на пару миллионов.

Рустам Солнцев высказал свое мнение на эту тему.

«Могу с полной ответственностью сказать, что такие „звезды“ как Оленька, закрывая свой „Инстаграм“, а это проделывает не только она, но и так называемый „ее бойфренд“, начинают накручивать бешеным образом себе подписчиков. Просто фейков, ботов для того, чтобы поднять рекламный расценок. То есть, по сути, они занимаются тем, что можно назвать аферами», — заявил шоумен.

То есть, закрыв профиль в своей соцсети, Бузова и Манукян не только обманули обычных людей, которым интересна их жизнь, но и рекламодателей, повысив ценник на рекламные посты в своих аккаунтах.

Солнцев считает, что только суд может решить, как называть блоггера и артистку, если будет разбирательство.

По его словам, Бузова никогда раньше не была обманщицей, за все время их общения она никогда не врала настолько сильно.