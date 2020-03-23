23 марта 2020, 18:35
Солнцев высказался об оголившемся у мавзолея Гриценко
Рустам Солнцев, экс-участник реалити-шоу «Дом 2», прокомментировал выходку бывшего парня Ольги Бузовой Романа Гриценко. 23 марта парень разделся до трусов у мавзолея на Красной площади. Об этом написало ИА Nation News.
Солнцев оправдал Гриценко.
«Я считаю, что пока ты молодой, то ради бога, развлекайся, я не против. Все что, касается Ромки, я не против: он сначала изображал любовь к Бузовой, которая ему в мамы годится. Накрученный Инстаграм, где живого места нет, как в анекдоте „а очень хочется быть крутым“. Есть у меня такое ощущение, что в случае с Ромкой все это уже бесполезно, ничего не получится», — заявил он.
Кроме этого, Солнцев уверен, что Гриценко для славы «не хватает чего-то внутри». Он также отметил, что Киркорову точно понравится выходка бывшего парня Бузовой.