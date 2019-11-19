  • Солнцев оценил гостей светского Бала Tatler

    19 ноября 2019, 16:49

    Ольга Ситникова

    Пиар-специалист, светский лев и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев прокомментировал прошедший накануне светский Бал глянцевого издания Tatler, сообщило ИА Nation News.
    Солнцев оценил гостей светского Бала Tatler

    Рустам Калганов, известный по проекту на телеканале ТНТ как Рустам Солнцев, посетил бал и посетовал на внешний вид многих приглашенных.

    Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек

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    «Я считаю, что это смехота какая-то, актуальности нет никакой. Я собираю старинные куклы, и у меня многие из них одеты в такие же платья, как на этом балу. Девочки красивые, к детям у меня вопросов нет — им это приятно. Но я там увидел еще Тимати и его так называемую жену! Не хватало Куклачева и фриков из разряда Оли Бузовой, Кати Лель и так далее. Выделываются друг перед другом они, а неловко мне. Тимати пришел в костюме из 90-х, такой смотрящий за Каширским районом, ну зачем это все?» — пояснил он.

    По мнению экс-участника «Дома-2», подобные мероприятия неактуальны, даже если гости занимаются благотворительностью.

    Ранее 18 ноября в московском Доме Пашкова прошел девятый Бал дебютанток Tatler, традиционно организованный журналом при поддержке российская компании, крупного продавца предметов роскоши Mercury. Высшему обществу представили 13 дебютанток из светских семей России.