Солнцев оценил гостей светского Бала Tatler

Рустам Калганов, известный по проекту на телеканале ТНТ как Рустам Солнцев, посетил бал и посетовал на внешний вид многих приглашенных.

Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек Подробнее

«Я считаю, что это смехота какая-то, актуальности нет никакой. Я собираю старинные куклы, и у меня многие из них одеты в такие же платья, как на этом балу. Девочки красивые, к детям у меня вопросов нет — им это приятно. Но я там увидел еще Тимати и его так называемую жену! Не хватало Куклачева и фриков из разряда Оли Бузовой, Кати Лель и так далее. Выделываются друг перед другом они, а неловко мне. Тимати пришел в костюме из 90-х, такой смотрящий за Каширским районом, ну зачем это все?» — пояснил он.

По мнению экс-участника «Дома-2», подобные мероприятия неактуальны, даже если гости занимаются благотворительностью.

Ранее 18 ноября в московском Доме Пашкова прошел девятый Бал дебютанток Tatler, традиционно организованный журналом при поддержке российская компании, крупного продавца предметов роскоши Mercury. Высшему обществу представили 13 дебютанток из светских семей России.