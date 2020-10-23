Он назвал их талантливыми. По мнению Солнцева, Клава Кока — «девка классная», NILETTO — «больше попсовая история».

«Моргенштерн прикольный, здоровский, ищущий персонаж», — считает он.

Рустам Солнцев, бывший участник реалити-шоу «Дом-2», прокомментировал появление телеведущей Ольги Бузовой в пьяном виде на съемках передачи.