23 октября 2020, 15:39
Солнцев назвал Клаву Коку «классной девкой», а Моргенштерна — «прикольным»
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев выразил свое мнение насчет популярных исполнителей. Его спросили, как он относится к Моргенштерну, NILETTO и Клаве Коке. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он назвал их талантливыми. По мнению Солнцева, Клава Кока — «девка классная», NILETTO — «больше попсовая история».
«Моргенштерн прикольный, здоровский, ищущий персонаж», — считает он.
Рустам Солнцев, бывший участник реалити-шоу «Дом-2», прокомментировал появление телеведущей Ольги Бузовой в пьяном виде на съемках передачи.