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    23 октября 2020, 15:39

    Солнцев назвал Клаву Коку «классной девкой», а Моргенштерна — «прикольным»

    Дарья Морозова

    Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев выразил свое мнение насчет популярных исполнителей. Его спросили, как он относится к Моргенштерну, NILETTO и Клаве Коке. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он назвал их талантливыми. По мнению Солнцева, Клава Кока — «девка классная», NILETTO — «больше попсовая история».

    «Моргенштерн прикольный, здоровский, ищущий персонаж», — считает он.

    Рустам Солнцев, бывший участник реалити-шоу «Дом-2», прокомментировал появление телеведущей Ольги Бузовой в пьяном виде на съемках передачи.