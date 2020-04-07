Солисты группы «Ундервуд» поделились планами на самоизоляцию

«Я себя нормально ощущаю на самоизоляции, я веду кабинетную жизнь, пишу, сочиняю, мне есть чем заниматься дома. Но психологически ощущения от невозможности никуда не выйти — тяжело. Я надеюсь, что дальше будет что-то очень хорошее. В апреле мы планируем провести серию онлайн концертов, одним словом мы все преодолеем. Мир вам!» — отметил Ткаченко.

По мнению Кучеренко, музыканты легче справляются с изоляцией.

«Жизнь музыканта так или иначе связана с одиночеством, поэтому режим самоизоляции наряду с другими гражданами переживаю довольно органично. Сейчас стало очень много времени и я его посвятил йоге, делаю музыкальные рисунки, из которых мы будем издавать книгу поэзии с моим коллегой Владимиром Ткаченко. Музыкальная индустрия дико изворотлива, и я рад, что в ней сейчас нахожусь, но братьям-айтишникам я завидую больше. Имея медицинское образование могу сказать, что когда закончатся холода, погода прогреется свыше 10 градусов, солнышко наполнит землю ультрафиолетом, то вирусная активность падет в разы», — пояснил Кучеренко.

В заключение музыкант выразил благодарность врачам.