Знаменитости 25 февраля 2024, 01:42 Солисты Distemper вышли на связь после новостей о прерванном в Нижнем Новгороде концерте В Distemper прокомментировали новости о прерванном в Нижнем Новгороде концерте Freepik

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Солисты ска-панк группы Distemper прокомментировали сообщения об их прерванном концерте в Нижнем Новгороде. Они обратились к поклонникам в Telegram-канале группы.

«Друзья — все в порядке!» — сказано в публикации.

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Ранее в СМИ появились новости о том, что концерт Distemper в клубе Alcatraz на улице Почаинская прервали. Артисты успели отработать половину программы длительностью около часа, а потом в помещение зашли люди в масках. Они проверили документы у зрителей и вывели на улицу пьяных посетителей.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга проверили клуб MOD, в котором проходил фестиваль Stoned Heavy Comedown II. На мероприятии выступали группы Zero Degrees, Electric Crown, Goddammit, Flood. По данным очевидцев, правоохранители появились внезапно. Они закрыли сцену и запретили гостям выходить из клуба.