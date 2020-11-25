25 ноября 2020, 18:02
Солисты Би-2 раскрыли смысл нового клипа на песню «Бог проклятых»
Солисты российской группы Би-2 Шура и Лева раскрыли смысл нового клипа, снятого на песню «Бог проклятых». Премьера видео состоялась в среду, 25 ноября, пишет ИА НСН.
Автором ролика стал сценарист, продюсер и режиссер-постановщик Владимир Беседин. Трехминутное видео представляет собой полноценную картину с символичным сюжетом в духе готических романов.
Лева рассказал, что у команды получилось сделать отличный союз идеи, музыки и песни.
«Отношения поколений отцов и детей. Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становиться все больше и больше», — пояснил он.
Шура рассказал, что композиция похожа на саундтрек к большому кино. Он пошутил, что, если бы Квентин Тарантино снимал ленту «Отверженные», она выглядела бы как их новый клип.