Состояние солистки группы «Воровайки» Светланы Ларионовой стабилизировалось, ее вывели из искусственной комы, сообщил источник издания «Дни.ру». Но пока о выписке артистки говорить еще рано.

Собеседник издания отметил, что хотя состояние Ларионовой пока неудовлетворительно, ее менеджер не теряет надежду, что уже скоро она сможет вернуться к работе. Сейчас «Воровайки» гастролируют, поэтому им очень не хватает солистки. При этом близкие звезды и врачи эту идею не одобряют.

О госпитализации Ларионовой после отравления в Костроме стало известно 29 апреля. Сын бывшего продюсера коллектива Константин Алмазов рассказал «360», артистку ввели в медикаментозную кому, но при этом медики дали оптимистичные прогнозы.

Ларионова отравилась в ресторане после концерта еще апреля. Ей стало плохо уже после возвращения в Москву. После госпитализации у нее выявили острую интоксикацию. Через две недели пребывания в больнице ее перевели в реанимацию, сообщил телеканал РЕН ТВ.