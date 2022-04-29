Солистку группы «Воровайки» госпитализировали после отравления в Костроме

Вокалистка группы «Воровайки» Светлана Ларионова находится в больнице после отравления в Костроме. Об этом «360» рассказал сын бывшего продюсера коллектива Константин Алмазов.

Он уточнил, что вчера вечером исполнительницу ввели в медикаментозную кому. Но при этом прогнозы медиков оптимистичные.

«Врачи говорят, что все будет нормально», — заявил собеседник «360».

Как уточнил РЕН ТВ, Ларионова отравилась после ужина в ресторане, куда отправилась после концерта еще 14 апреля. Состояние артистки резко ухудшилось во время возвращения в Москву. Врачи столичной клиники поставили диагноз «острая интоксикация».

После двух недель лечения состояние вокалистки не улучшилось и ее перевели в реанимацию.