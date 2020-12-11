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    11 декабря 2020, 12:49

    Солистки группы «ВИА ГРА» заявили об уникальности Константина Меладзе

    Полина Петрова

    Солистки нового состава группы «ВИА ГРА» в интервью для сайта NЕWS.ru назвали достоинства продюсера Константина Меладзе.
    Солистки группы «ВИА ГРА» заявили об уникальности Константина Меладзе

    Одна из участниц коллектива Ульяна Синецкая отметила, что главной фишкой Меладзе является его гениальность.

    «Костя — гениальный музыкант, и этим все сказано. Но это не главная его черта. Прежде всего он прекрасный человек», — подчеркнула певица.

    Она добавила, что ей и ее коллегам по группе повезло быть рядом «с таким большим мастером». Еще одна солистка Ксения Попова высказала схожую точку зрения. Она напомнила, что его композиции знает и исполнит любой человек.

    «Разве есть сомнения, что он уникален?» — задала вопрос артистка.

    Осенью нынешнего года Меладзе представил новый состав группы. Вместе с Синецкой в коллективе теперь будут петь Попова и София Тарасова.