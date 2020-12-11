Солистки группы «ВИА ГРА» заявили об уникальности Константина Меладзе

Одна из участниц коллектива Ульяна Синецкая отметила, что главной фишкой Меладзе является его гениальность.

«Костя — гениальный музыкант, и этим все сказано. Но это не главная его черта. Прежде всего он прекрасный человек», — подчеркнула певица.

Она добавила, что ей и ее коллегам по группе повезло быть рядом «с таким большим мастером». Еще одна солистка Ксения Попова высказала схожую точку зрения. Она напомнила, что его композиции знает и исполнит любой человек.

«Разве есть сомнения, что он уникален?» — задала вопрос артистка.

Осенью нынешнего года Меладзе представил новый состав группы. Вместе с Синецкой в коллективе теперь будут петь Попова и София Тарасова.