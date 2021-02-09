Солистка The Supremes Мэри Уилсон внезапно скончалась в США

Американская певица Мэри Уилсон, участница оригинального состава The Supremes, скончалась в возрасте 76 лет. Она умерла у себя дома в Лас-Вегасе, ее смерть стала неожиданностью для близких, сообщило издание Variety.

Смерть певицы журналистам подтвердил публицист Джей Шварц, которые на протяжении многих лет сотрудничал с артисткой. Он признался, что был шокирован известием о смерти Уилсон. По его словам, это произошло совершенно неожиданно.

За пару дней до кончины Уилсон разместила на своем YouTube-канале ролик, в котором сообщила поклонникам о сотрудничестве с лейблом Universal Music и готовящемся к выпуску новом сольном материале. Что стало причиной смерти, неизвестно.

Уилсон являлась участницей группы Тhе Suрrеmеs вместе с Дайаной Росс, Бетти Макглоун и Флоренс Баллард. Группа, которая изначально называлась The Primettes, была основана в 1959 году. Уилсон оставалась единственной неизменной участницей коллектива вплоть до распада группы в 1977 году. За время существования The Supremes выпустили 29 альбомов, которые пользовались успехом в США.