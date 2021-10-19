Солистка «Стрелок» прокомментировала иск от Волочковой

Анастасия Волочкова подала в суд на солистку группы «Стрелки» Катерину Любомскую (Кравцову) из-за того, что якобы она передала журналистам фотографию, где балерина справляет нужду на своем земельном участке. О том, так ли это, рассказала РИА ФАН сама Любомская.

По словам девушки, ей ничего не известно об обвинении. Более того, ее не вызывали на судебные разбирательства, связанные с заявлением Волочковой.

«Мне ничего не известно по этому поводу. Если бы на меня было заведено уголовное дело, я бы об этом знала. А я об этом не знаю», — сообщила певица.

Ранее Анастасия Волочкова судилась с Большим театром из-за незаконно предоставленного отпуска. Исковые требования балерины суд счел нужным не удовлетворять. Также звезда была замешена в конфликте с коммунальными службами. Тверской районный суд Москвы встал на сторону балерины и потребовал от ГБУ «Жилищник» оплатить ремонт по иску Волочковой и возместить ей моральный ущерб.