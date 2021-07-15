Солистка Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж

Одна из солисток группы Spice Girls Эмма Бантон недавно заключила брак. Ее супругом стал Джейд Джонс. У пары уже имеется несколько общих детей. Они провели вместе более 20 лет. Об этом сообщило Metro.co.uk.

Свадьба носила закрытый характер. На мероприятие были приглашены только самые близкие. 43-летняя звезда поделилась фотографиями с мероприятия на своей странице в Instagram. Она подписала изображение фразой «Мистер и Миссис Джонс!». Супруг Бантон также выложил фотографию в свой профиль. Он подписал ее «Я и Миссис Джонс», передал «Мир 24».

На фотографии изображены супруги в костюмах жениха и невесты. На изображении пара выглядит искренне счастливой, они улыбаются и соприкасаются лбами. Бантон держит в своих руках букет невесты. Изображение украшают цветы.

Поклонники радушно восприняли информацию о замужестве звезды. Многие начали оставлять комментарии. Фанаты желали им счастья и долгих лет совместной жизни.

Пара объявила о своих отношениях еще в 1998 году. Помолвка состоялась в 2006 году. За время отношений у пары родились два сына: 13-летний Бо и 10-летний Тейт.