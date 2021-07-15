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    15 июля 2021, 22:34

    Солистка Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж

    Арина Бобкова

    Одна из солисток группы Spice Girls Эмма Бантон недавно заключила брак. Ее супругом стал Джейд Джонс. У пары уже имеется несколько общих детей. Они провели вместе более 20 лет. Об этом сообщило Metro.co.uk.

    Солистка Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж

    Свадьба носила закрытый характер. На мероприятие были приглашены только самые близкие. 43-летняя звезда поделилась фотографиями с мероприятия на своей странице в Instagram. Она подписала изображение фразой «Мистер и Миссис Джонс!». Супруг Бантон также выложил фотографию в свой профиль. Он подписал ее «Я и Миссис Джонс», передал «Мир 24».

    На фотографии изображены супруги в костюмах жениха и невесты. На изображении пара выглядит искренне счастливой, они улыбаются и соприкасаются лбами. Бантон держит в своих руках букет невесты. Изображение украшают цветы.

    Поклонники радушно восприняли информацию о замужестве звезды. Многие начали оставлять комментарии. Фанаты желали им счастья и долгих лет совместной жизни.

    Пара объявила о своих отношениях еще в 1998 году. Помолвка состоялась в 2006 году. За время отношений у пары родились два сына: 13-летний Бо и 10-летний Тейт.