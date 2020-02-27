Солистка Reflex Ирина Нельсон запретила внуку называть ее «бабушкой»

Артистка рассказала, что старается не баловать внука. Она следит, чтобы он не набирал лишний вес.

«Было время, когда мальчик влюбился в фаст-фуд. И тогда я ему сделала замечание — сказала, что когда он будет заглядываться на девочек, то будет стыдно, что из-под майки торчит животик», — призналась Нельсон. С тех пор мальчик стал следить за своим питанием.

Она также отметила, что внук обращается к ней только по имени и никогда не называет бабушкой.

«У нас в доме запрещено слово „бабушка“, — поделилась певица. — Оно вообще не употребляется. И я очень рада, что у нас нет возрастной дискриминации, так называемого „эйджизма“. Мы общаемся как друзья. И внук воспринимает меня как подругу».