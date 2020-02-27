    27 февраля 2020, 05:46

    Солистка Reflex Ирина Нельсон запретила внуку называть ее «бабушкой»

    Ирина Нагайникова

    47-летняя певица Ирина Нельсон рассказала об отношениях с 10-летним внуком, сообщил портал «Дни.ру».
    Солистка Reflex Ирина Нельсон запретила внуку называть ее «бабушкой»

    Артистка рассказала, что старается не баловать внука. Она следит, чтобы он не набирал лишний вес.

    «Было время, когда мальчик влюбился в фаст-фуд. И тогда я ему сделала замечание — сказала, что когда он будет заглядываться на девочек, то будет стыдно, что из-под майки торчит животик», — призналась Нельсон. С тех пор мальчик стал следить за своим питанием.

    Она также отметила, что внук обращается к ней только по имени и никогда не называет бабушкой.

    «У нас в доме запрещено слово „бабушка“, — поделилась певица. — Оно вообще не употребляется. И я очень рада, что у нас нет возрастной дискриминации, так называемого „эйджизма“. Мы общаемся как друзья. И внук воспринимает меня как подругу».