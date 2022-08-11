Солистка Музыкального театра имени Станиславского Громова умерла в 93 года

Солистка оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вивея Громова скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Российскую академию музыки имени Гнесиных.

«Ректорат РАМ имени Гнесиных с прискорбием сообщает, что 9 августа 2022 года ушла из жизни заслуженная артистка России <...> Вивея Витальевна Громова», — говорится в сообщении.

Громова окончила институт имени Гнесиных в 1952 году. В 1957 артистка стала солисткой оперы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Эту должность она занимала до 1986 года.