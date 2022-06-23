Солистка «Миража» назвала Шатунова открытым человеком с хорошим чувством юмора

Умерший бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов был хорошим человеком с неплохим чувством юмора. Об этом «360» заявила солистка культовых групп «Мираж» и «Фея» Светлана Разина.

«Знаю, что у Юрия было неплохое чувство юмора, он показался мне открытым человеком, но о нем говорили, что звездность есть, однако его много доставали поклонники. Как-то летели вместе в самолете, он вовсю смеялся над моими шутками», — рассказала она.

По ее мнению, музыка поколения Шатунова врезалась в сердца слушателей, потому что она гораздо более душевная чем современная.

«Современная музыка изжила себя, не могу ее слушать. Как таковой музыки нет, тем более многие просто переделывают песни нашего поколения. Как такового материала у них [нет], песни современные просто глупые», — заключила Разина.

О смерти исполнителя хитов «Белые розы» и «Седая ночь» стало известно утром 23 июня. Ему было 48 лет.

Также накануне на 46-м году умер участник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс. Он запомнился россиянам по треку «Шоколадный заяц».