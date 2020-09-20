Солистка Little Big ответила хейтерам на комментарии о внешности

Девушка пояснила, что каждый раз, открывая комментарии, она оказывается шокирована советами и требованиями, которые предъявляют ей подписчики.

«Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка, и человек мне рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут — жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше», — привела она примеры.

Таюрская обратилась к комментаторам и напомнила, что прежде всего она обычный человек и ничем от них не отличается. Это следует помнить всем, прежде чем писать очередной непрошенный совет по поводу внешности.

«Это моя жизнь, мое тело. Я никому ничего не должна и уж тем более не нуждаюсь во мнении незнакомых мне людей! Любой ваш комментарий, личным с моим творчеством, это одно, но все, что касается моей внешности и жизни, оставьте мне», — обратилась певица к подписчикам.

Адекватные подписчики призвали исполнительницу не обращать внимания на хейтеров и отметили, что гадости пишут только завистливые люди.