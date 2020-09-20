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    20 сентября 2020, 17:14

    Солистка Little Big ответила хейтерам на комментарии о внешности

    Анатолий Минкин

    Пользователи социальных сетей до сих пор пребывают в полной уверенности, что могут давать советы известным людям по поводу их внешности. Вокалистка группы Little Big Соня Таюрская резко осадила хейтеров от желания обсуждать ее внешность или личную жизнь. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
    Солистка Little Big ответила хейтерам на комментарии о внешности

    Девушка пояснила, что каждый раз, открывая комментарии, она оказывается шокирована советами и требованиями, которые предъявляют ей подписчики.

    «Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка, и человек мне рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут — жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше», — привела она примеры.

    Таюрская обратилась к комментаторам и напомнила, что прежде всего она обычный человек и ничем от них не отличается. Это следует помнить всем, прежде чем писать очередной непрошенный совет по поводу внешности.

    «Это моя жизнь, мое тело. Я никому ничего не должна и уж тем более не нуждаюсь во мнении незнакомых мне людей! Любой ваш комментарий, личным с моим творчеством, это одно, но все, что касается моей внешности и жизни, оставьте мне», — обратилась певица к подписчикам.

    Адекватные подписчики призвали исполнительницу не обращать внимания на хейтеров и отметили, что гадости пишут только завистливые люди.

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