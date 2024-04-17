Знаменитости 17 апреля 2024, 04:04 Солистка «Комбинации» Иванова пригрозила судом перепевшему American Boy дуэту Freepik

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Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова заявила, что подаст в суд на саратовский дуэт Russian Girls, который перепел знаменитую песню American Boy, изменив немного текст. Об этом написала газета mk.ru

Девушки из Саратова изменили текст с «Уеду с тобой. Москва, прощай!» на «Я еду домой. Москва, встречай!». Иванова обвинила дуэт в плагиате и пригрозила судом.

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Девушки из Russian Girls заявили, что записали песню при участии создателя «Комбинации» Виталия Окорокова.

Российский лейбл «Джем», правообладатель песни «Два кусочека колбаски», подал в суд на шоу «Привет, Андрей» из-за использования композиции в февральском выпуске. Звезды эстрады спели хит «Комбинации» в эфире федерального телеканала.