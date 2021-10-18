Солиста Rammstein застали в компании российской певицы. И это была не Лобода

Солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили в гримерке 29-летней певицы Мари Краймбрери в Москве. Об этом сообщил «СтарХит».

По данным издания, перед концертом артист зашел в гримерку певицы. Он преподнес ей букет цветов, а также задержался в ее комнате примерно на десять минут. Затем певец посетил сам концерт. За мероприятием он наблюдал из вип-зоны.

До этого Линдеманн был частым гостем на выступлениях певицы Светланы Лободы. Он посещал ее российские и зарубежные концерты. Многие предположили, что между знаменитостями возник роман, однако сами Лобода и Линдеманн эту информацию не подтвердили. Однако по версии некоторых СМИ, певец является отцом младшей дочери Светланы.

В 2020 году Лобода повздорила с Краймбрери на премии «Золотой граммофон». Женщина ушла с концертной площадки после того, как узнала, что Краймбрери будет выступать на сцене в ванне. У Лободы был аналогичный номер, передала «Газета.ru».

Ранее Линдеманн выступил на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», он на русском языке исполнил песню «Любимый город» под аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии РФ.