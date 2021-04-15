Солиста «Песняров» Борткевича похоронили на Московском кладбище в Минске

Солиста музыкальной группы «Песняры» Леонида Борткевича похоронили на Московском кладбище в Минске в четверг, 15 апреля. Он скончался 13 апреля в возрасте 71 года, написала «Экспресс газета».

Отмечается, что у мужчины долгое время был сахарный диабет. Незадолго до кончины у него начались серьезные проблемы с почками. Прощание состоялось в Белорусской государственной филармонии. Рядом с гробом стоял почетный караул, в зале играла «Калыханка». Это национальная колыбельная, которую исполнял и сам Леонид Леонидович.

С речью выступили близкие и коллеги музыканта. В их числе один из участников ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич и сын Борткевича, Ричард. Наследник артиста признал, что его отец был рожден для сцены.