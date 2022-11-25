Знаменитости 25 ноября 2022, 06:04 Солист «Uma2rman» Кристовский в очередной раз стал отцом

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Участник «Uma2rman» Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз. Супруга подарила музыканту сына, которому дали имя Кузьма. Об этом сообщила «Москва.ру».

Информация о рождении ребенка появилась в социальных сетях музыканта. Многие подписчики поздравили его с радостным событием. Стоит заметить, что второй участник группы, Владимир Кристовский, тоже имеет шестерых детей.

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Как сообщили РИА «Новости», супруга Сергея младше мужа на 16 лет. Пара познакомилась на горнолыжном курорте.

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