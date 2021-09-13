Солист Twenty One Pilots рассказал о беременности своей супруги

Солист американской группы Twenty One Pilots Тайлер Джозеф рассказал о беременности своей супруги Дженны. Это произошло в ходе выступления на премии VMA’S Music Awards. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на People.

У пары уже есть один совместный ребенок. Ранее супруга подарила ему дочь Рози. Она появилась на свет в феврале 2020 года. Музыкант отметил, что о второй беременности жены узнал прямо перед выступлением.

«Моя жена беременна! Мы ждем второго ребенка. Я не хотел сейчас заниматься отправлением сообщений и объявляю эту новость сейчас вам всем», — сказал солист гостям церемонии.

Ранее стало известно, что американская знаменитость Перис Хилтон станет мамой в ближайшее время. Это уже не первая попытка женщины забеременеть. Женихом и отцом ребенка 40-летней Хилтон стал Картер Реум. Пара уже признавалась в том, что мечтает завести ребенка. Ранее Перис Хилтон рассказала, что пережила четыре выкидыша за последние два года.