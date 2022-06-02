Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал об участии Клавы Коки и Niletto в его сериале

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о своем сериале «Евгеньич», а также об участии в нем таких исполнителей, как Клава Кока и Niletto. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он отметил, что с первой познакомился на записи совместного трека «Нокаут».

«Клава — отличная! Всегда на позитиве, несмотря на усталость. Все время генерирует идеи и предлагает снимать контент», — рассказал Жуков.

Исполнитель отметил, что Niletto пригласили в сериал, потому что и он, и его дети постоянно расхваливали артиста.

«Даня Niletto появился в сериале по блату», — пошутил Жуков.

Он добавил, что остался доволен сотрудничеством и с ними обоими. Кроме того, в сериале в качестве камео приняли участие и другие артисты: Ольга Бузова, Лолита, Даня Милохин, Игорь Акинфеев и Дима Билан.

Жуков заключил, что и Кокой, и с Niletto у них нет близкой дружбы, но они с удовольствием работают вместе и общаются в соцсетях.

«Всегда рад видеть ребят и с большим теплом отношусь к ним», — пояснил артист.