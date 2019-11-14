Солист Rammstein устроил драку с «космонавтом» на Дворцовой площади
Немецкий музыкант и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram видеозапись драки с «космонавтом» на Дворцовой площади. В кадре играет «Калинка-малинка», сообщил «Царьград».
Тилль Линдеманн поделился на личной странице в Instagram видео, в котором разыгрывает драку с актером Петером Стормаре.
По задумке Стормаре — космонавт, который с парашютом приземлился на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге. Оказавшись на земле, он начинает драться с музыкантом под русскую песню «Калинка-малинка».
По информации издания, видеоролик принимает участие в челлендже #Stehaufchallenge. Он посвящен танцу из клипа на недавно представленной песни Steh auf группы Lindemann.