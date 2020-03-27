57-летнему певцу стало плохо после того, как он вернулся с гастролей к себе на родину в Германию. У музыканта поднялась температура. Его сразу же отправили в больницу. Там у Линдеманна диагностировали инфекцию COVID-19.

Как сообщает «Утро.ru», после всех анализов врачи приняли решение перевести артиста в отделение интенсивной терапии.

Совсем недавно группа Rammstein выступала с концертами в Москве. Тогда из-за введенных мэрией столицы мер выступление разделили на две части — чтобы минимизировать возможность заражения коронавирусом. 15 марта вместо одного концерта певец выступил дважды — в 15:00 и 19:00.

Россией тур группы не закончился, Линдеманн со своей командой выступили еще в нескольких городах. В планах у группы пока еще несколько концертов в Германии в мае. Пока неизвестно, будут ли их переносить.