Знаменитости 04 июня 2023, 22:21 Солист Quest Pistols рухнул головой вниз со сцены прямо в людей Солист Quest Pistols Савлепов упал головой вниз в толпу зрителей на концерте в Кишиневе

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Участник украинской музыкальной группы Quest Pistols Антон Савлепов упал со сцены в ходе выступления в кишиневском ночном клубе. Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале.

В публикации присутствует видео с оступившимся артистом. На кадрах видно, что певец встал на колено у края сцены, однако не сохранил равновесие. В итоге вокалист упал головой вниз, прямо в толпу эмоциональных зрителей. Что дальше произошло со знаменитостью — неизвестно.

Когда известные личности попадают в курьез или падают на публике, то вызывают резонанс у общественности. Однако многие американцы уже привыкли к подобным случаям, ведь их президент все время становится заложником нелепых ситуаций. Только недавно глава США Джо Байден заявил, что закончил старшую школу «300 лет назад», а потом рухнул на сцене, споткнувшись о мешок с песком. Видео с эпичным моментом быстро распространилось по Сети.