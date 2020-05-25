25 мая 2020, 16:44
Солист Queen перенес сердечный приступ
Брайан Мэй, гитарист группы Queen, рассказал на своей странице в соцсети Instagram о том, что он перенес сердечный приступ. Об этом сообщила «Газета.ru».
По слова Мэя, приступ не был серьезным, он назвал его «небольшим». Он также поделился со своими подписчиками тем, что испытывал. Он чувствовал боль и тяжесть в груди на протяжении 40 минут. Его госпитализировали и в срочном порядке прооперировали три артерии.
«Я вернулся как ни в чем не бывало — не чувствовал, что было вмешательство», — написал знаменитый рокер.