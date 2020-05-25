Солист Queen перенес сердечный приступ

По слова Мэя, приступ не был серьезным, он назвал его «небольшим». Он также поделился со своими подписчиками тем, что испытывал. Он чувствовал боль и тяжесть в груди на протяжении 40 минут. Его госпитализировали и в срочном порядке прооперировали три артерии.

«Я вернулся как ни в чем не бывало — не чувствовал, что было вмешательство», — написал знаменитый рокер.